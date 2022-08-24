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Трасс пообещала рассекречивать больше разведданных о России на посту премьера

Трасс пообещала рассекречивать больше разведданных о России на посту премьера Британии

Фото: Ian Forsyth / Pool / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Великобритании и кандидат в премьер-министры страны Лиз Трасс в материале для газеты Telegraph пообещала рассекречивать больше разведывательных данных о действиях России, если она займет новый пост.

«На посту премьер-министра я пойду дальше, сделаю все возможное, в том числе рассекречивание большего объема разведывательных данных, чтобы разоблачить перед миром тактику президента РФ Владимира Путина, — заявила она.

По словам Трасс, британское правительство будет использовать полученную информацию, чтобы «раскрывать попытки Кремля подорвать и стабилизировать свободолюбивые демократии». Дипломат также подчеркнула, что будет придерживаться аналогичного подхода по отношению к другим «потенциально враждебным странам», угрожающим глобальной безопасности.

Ранее Трасс заявила, что Лондон ввел «самые жесткие в мире» санкции против России. «Мы были первой европейской страной, которая направила вооружение на Украину. И я ввела самый жесткий пакет санкций против России, чем кто-либо еще в мире», — подчеркнула министр иностранных дел.

Марина Совина
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