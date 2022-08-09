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В Британии заявили о введении «самых жестких в мире» санкций против России

Глава МИД Британии Трасс заявила о введении «самых жестких в мире» санкций против России
СюжетСанкции против России:
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: Martyn Wheatley/ Parsons Media/ Globallookpress.com

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая также претендует на пост премьер-министра страны после отставки Бориса Джонсона, заявила, что Лондон ввел «самые жесткие в мире» санкции против России. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы были первой европейской страной, которая направила вооружение на Украину. И я ввела самый жесткий пакет санкций против России, чем кто-либо еще в мире», — подчеркнула министр иностранных дел.

Трасс также указала, что в настоящее время Великобритания сталкивается с угрозой со стороны Китая, который проводит «напористую» международную политику. Она пообещала на встрече с членами Консервативной партии в Дарлингтоне, что в случае ее избрания премьер-министром Лондон увеличит расходы на оборону до трех процентов ВВП.

Ранее кандидат в премьер-министры Великобритании Риши Сунак пообещал усилить санкции против России в случае его избрания на этот пост.

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Марина Совина
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