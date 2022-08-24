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У женщины родились уникальные близнецы с разным цветом кожи

Daily Record: в Великобритании родились близнецы с разным цветом кожи

Фото: Shutterstock

У 29-летней Шантель Бротон из Великобритании родились уникальные близнецы с разным цветом кожи. Об этом сообщает издание Daily Record.

Мальчик, получивший имя Эйон, и девочка, которую назвали Азира, появились на свет в апреле 2022 года в городской больнице Ноттингема. По словам женщины, сразу после рождения дети выглядели одинаково, но спустя несколько месяцев Азира стала гораздо смуглее, чем ее брат.

В настоящее время внешность детей заметно различается: у мальчика светлая кожа и зеленые глаза, а у девочки — темная кожа и карие глаза.

Мать близнецов — представительница смешанной расы, ее дедушка по материнской линии был родом из Нигерии. Предки 29-летнего отца Айрона и Азиры имеют шотландское и ямайское происхождение.

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Бротон говорит, что дети привлекают внимание людей, когда семья выходит на улицу. По ее словам, прохожие часто интересуются у родителей, оба ли ребенка родные.

Эйон и Азира отличаются не только по внешности, но и по характеру. Азира очень спокойная и уравновешенная, в то время как Эйон более эмоциональный и требует гораздо больше внимания. «Я так рада, что они получились такими, какие они есть — наша уникальная маленькая семья», — говорит женщина.

Ранее сообщалось, что сестры-близнецы из Великобритании отметили 103-й день рождения и раскрыли секреты своего долголетия. Женщины, считающиеся старейшими близнецами Великобритании, живут в разных графствах, но регулярно созваниваются по телефону.

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Алиса Удовик
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