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103-летние сестры-близнецы раскрыли секрет своего долголетия

103-летние сестры из Стокпорта назвали хорошую еду и бренди секретом своего долголетия

Фото: Danie Franco / Unsplash

Сестры-близнецы из Великобритании отметили 103-й день рождения и раскрыли секреты своего долголетия. Об этом сообщает Manchester World.

Эльма Харрис и Тельма Бэррет родились в городе Стокпорт, графство Большой Манчестер, 3 августа 1919 года. В 14 лет сестры вместе устроились на первую работу в супермаркет, а в 21 год встретили своих избранников и вышли замуж с разницей всего в три месяца. У обеих родилось по двое детей, и сейчас у Харрис пятеро внуков и шестеро правнуков, а у Бэррет — пятеро внуков и пятеро правнуков.

Во время вечеринки, которую устроили сестрам родные в честь их дня рождения, 103-летние женщины назвали причины своего долголетия. Харрис утверждает, что ее секрет заключается в любви к хорошей еде, а Бэррет считает, что прожила так долго благодаря любимому коктейлю, в который входят бренди и лимонад без льда.

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103-летние женщины, считающиеся старейшими близнецами Великобритании, живут в разных графствах, но регулярно созваниваются по телефону. Обычно Харрис и Бэррет праздновали день рождения вместе, но из-за пандемии COVID-19 уже два года не виделись, поэтому вечеринка 2022 года стала особенным праздником для всей семьи.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании отпраздновала 106-й день рождения с голым официантом. Шуточный подарок к празднику женщине сделала дочь.

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Никита Савин
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