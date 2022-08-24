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В Белом доме отреагировали на убийство Дугиной

Координатор Белого дома Кирби назвал убийство Дугиной неуместным актом насилия

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в интервью CNN заявил, что убийство журналистки Дарьи Дугиной, совершенное в Подмосковье 20 августа, является неуместным актом насилия.

«Такого рода насилие неуместно против кого бы то ни было», — высказался Кирби.

При этом координатор Белого дома подчеркнул, что в США не располагают информацией о мотивах убийства или виновных, но пристально следят за ситуацией вокруг преступления.

Дочь известного философа и общественного деятеля Александра Дугина погибла 20 августа в результате подрыва автомобиля на Можайском шоссе. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец.

22 августа в ФСБ заявили о раскрытии убийства Дугиной. По данным ведомства, его организовали украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства является гражданка Украины Наталья Вовк, которая скрылась после преступления в Эстонии.

Марина Совина
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