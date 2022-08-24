Военный эксперт высказался о грядущем переломе в спецоперации на Украине

Эксперт Анпилогов: в спецоперации случится перелом из-за заканчивающейся мотивации ВСУ

Военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов считает, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчивается мотивация, об этом свидетельствует возросшее число военнослужащих, сдающихся в плен и отказывающихся выполнять приказы. Свое мнение Анпилогов высказал в интервью изданию «Украина.ру».

По его словам, украинское командование разменивает свою мотивированную в обороне пехоту на артиллерийские и воздушные удары союзных войск, поэтому в спецоперации грядут перемены.

«Так что перелом состоится. Он может произойти завтра-послезавтра, а может произойти через месяц, через два», — заявил он.

Кроме того, Анпилогов объяснил, что позволяет ВСУ держать оборону. В первую очередь, отметил он, это рельеф местности, не подходящий для наступления, а также городская застройка и погода. Военный эксперт подчеркнул, что в зимний период обороняться под дождем в сырых и продуваемых окопах сложно.

«Поэтому зимой, особенно после окончания периода распутицы, наступающая армия при воздушном и артиллерийском превосходстве получит ощутимое преимущество», — заключил он.

Ранее The New York Times сообщила, что Украина решила провести контрнаступление на юге страны, чтобы отбить Херсон. Однако военные аналитики и западные чиновники отмечают, что пока слишком рано говорить о коренном переломе. Они скептически относятся к тому, что поставки Украине современных видов вооружения смогут изменить ход событий.