Описаны планы ВСУ по контрнаступлению

The New York Times заявила о планах ВСУ начать контрнаступление на юге Украины

Украина решила провести контрнаступление на юге страны, чтобы отбить Херсон. Подобные планы описаны в материале The New York Times.

Газета ссылается на заявление украинских официальных лиц, которые сообщили, что недавно Вооруженные силы страны (ВСУ) атаковали более 200 российских объектов и войсковых подразделений, используя ракеты большой дальности и артиллерию.

Тем не менее военные аналитики и западные чиновники отмечают, что пока слишком рано говорить о коренном переломе. Они скептически относятся к тому, что поставки Украине современных видов вооружения смогут изменить ход событий.

Также, указывается в публикации, западные официальные лица обеспокоены тем, что, воодушевленный их поддержкой Киев может слишком рано начать контрнаступление. А у Пентагона есть опасения, что его собственные запасы вооружений в ближайшие месяцы истощатся.

«Усиливая атаки на юге, Украина сталкивается с другим стратегическим затруднением: как ей использовать свои новые смертоносные возможности [поступающее в страну оружие]: сосредоточить огневую мощь для обороны на востоке или атаковать южный город Херсон», — отмечают журналисты издания и добавляют, что Запад сомневается в готовности ВСУ провести крупное контрнаступление в районе Херсона. Также указывается, что при описании контрнаступления украинские власти заявляют о намерениях взорвать мосты и плацдармы у реки Днепр, перерезав российские пути снабжения.

При этом директор Института Маккейна и бывший заместитель министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Эвелин Фаркас считает, что «если украинцы не смогут продемонстрировать какой-либо успех на поле боя, то поддержка США и Европы военных действий ослабнет».

Ранее глава внешней разведки Великобритании MI6 Ричард Мур анонсировал контрнаступление ВСУ. Он выразил уверенность в том, что российская армия «скоро выдохнется», поскольку в ближайшие недели ей все труднее будет поддерживать численность личного состава и подвозить материальные средства.

12 июля заместитель руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказал о подготовке к выполнению задачи] контрнаступлению на юге страны. В эфире всеукраинского телемарафона он заявил, что Вооруженные силы уже ведут работу по раскрытию планов и мест дислокации российских военных.

Позже советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович сообщил, что для перехода украинских войск к контрнаступлению требуются бронированные машины.

