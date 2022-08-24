В Запорожье ответили на ультиматум Зеленского по ЗАЭС

Член администрации Запорожья: выполнять ультиматум Зеленского по ЗАЭС никто не будет

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что выполнять ультиматум президента Украины Владимира Зеленского по выводу Вооруженных сил России с территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) никто не будет, так как это самоубийственное решение. Об этом сообщает РИА Новости.

«Отдавать атомную станцию, по которой боевики Зеленского стреляют на протяжении четырех месяцев, равносильно самоубийству, и такое решение не будет принято», — ответил Рогов на требование украинского лидера.

По его мнению, ультиматум Зеленского означает «вернуть контроль украинской стороне над АЭС, чтобы они смогли продолжить свои эксперименты по созданию грязной бомбы и держать в заложниках весь мир».

Рогов добавил, что территория объекта охраняется российской системой противовоздушной обороны (ПВО), что является «единственной гарантией безопасности» на АЭС.

Ранее Украина призвала Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) изучить возможность размещения инспекторов на Запорожской атомной электростанции на постоянной основе. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица также выступил за включение в миссию некоего «военного компонента». Однако он при этом не уточнил, в чем это должно заключаться.