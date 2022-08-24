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Украина призвала разместить инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС

Кислица: Украина призывает разместить инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС на постоянной основе

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Украина призывает Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) изучить возможность размещения инспекторов на Запорожской атомной электростанции на постоянной основе. Такое заявление сделал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на созванном Россией заседании Совета Безопасности всемирной организации по ЗАЭС. Его цитирует ТАСС.

«Учитывая масштаб стоящих перед нами вызовов и угроз, мы призываем МАГАТЭ рассмотреть возможность постоянного присутствия экспертов на Запорожской АЭС до восстановления полного контроля компетентными украинскими властями», — заявил Кислица.

Украинский дипломат также выступил за включение в миссию некоего «военного компонента». Однако он при этом не уточнил, в чем это должно заключаться.

«Мы полагаем, что эффективность миссии может быть повышена путем включения в нее военного и политического компонента при поддержке экспертизы ООН», — добавил он.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что российская делегация представила в Совете Безопасности ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что ситуация с ядерной безопасностью на станции за последние недели деградировала.

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Марина Совина
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