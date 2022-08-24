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Путин одобрил перенос ответственности за утилизацию упаковки на производителей

РБК: Путин одобрил перенос ответственности за утилизацию упаковки на производителей
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин согласовал предложения по переносу ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей. Это следует из его резолюции на письме, которое направила вице-премьер Виктория Абрамченко. Об этом в среду, 24 августа, пишет РБК со ссылкой на копию документа.

В письме Абрамченко просит поддержать перенос ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей и исключить возможность выполнения нормативов утилизации отходов специально созданными ассоциациями. Также она предлагает установить ответственность по утилизации всего объема выпускаемой упаковки с 1 января 2025 года. Сейчас нормативы утилизации упаковки составляют 10–45 процентов. Представитель вице-премьера отказался комментировать изданию это письмо.

В конце прошлого года сообщалось, что правительство России отложило на 2023 год реформу расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию товаров и упаковки. Кабмин разработал новую редакцию законопроекта об ужесточении расширенной ответственности бизнеса за мусор. Документ предполагает с 2023 года утилизацию производителями всей упаковки и постепенное увеличение норматива утилизации всех видов товаров как минимум на 10 процентов ежегодно. При отказе от утилизации производители должны платить экоcбор.

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Марина Совина
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