РБК: Путин одобрил перенос ответственности за утилизацию упаковки на производителей

Президент России Владимир Путин согласовал предложения по переносу ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей. Это следует из его резолюции на письме, которое направила вице-премьер Виктория Абрамченко. Об этом в среду, 24 августа, пишет РБК со ссылкой на копию документа.

В письме Абрамченко просит поддержать перенос ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей и исключить возможность выполнения нормативов утилизации отходов специально созданными ассоциациями. Также она предлагает установить ответственность по утилизации всего объема выпускаемой упаковки с 1 января 2025 года. Сейчас нормативы утилизации упаковки составляют 10–45 процентов. Представитель вице-премьера отказался комментировать изданию это письмо.

В конце прошлого года сообщалось, что правительство России отложило на 2023 год реформу расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию товаров и упаковки. Кабмин разработал новую редакцию законопроекта об ужесточении расширенной ответственности бизнеса за мусор. Документ предполагает с 2023 года утилизацию производителями всей упаковки и постепенное увеличение норматива утилизации всех видов товаров как минимум на 10 процентов ежегодно. При отказе от утилизации производители должны платить экоcбор.