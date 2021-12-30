Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В России отложили реформу ответственности производителей за мусор

РБК: кабмин отложил реформу расширенной ответственности бизнеса за отходы на 2023 год

Фото: Semen Likhodeev / Russian Look / Global Look Press

Правительство России отложило на 2023 год реформу расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию товаров и упаковки. Об этом РБК сообщили в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко.

Как пишет издание, кабмин разработал новую редакцию законопроекта о расширенной ответственности бизнеса за мусор. Документ предполагает с 2023 года утилизацию производителями всей упаковки и постепенное увеличение норматива утилизации всех видов товаров как минимум на 10 процентов ежегодно. При отказе от утилизации производители должны платить экоcбор.

О том, что Минприроды придется доработать представленный летом законопроект, ужесточающий РОП, сообщалось ранее. Тогда в усилении ответственности бизнеса за утилизацию отходов заметили несколько противоречий действующему товарообороту и угрозы экономике.

Материалы по теме:
По колено в воде. Мировые лидеры две недели искали способ избежать климатической катастрофы. Почему они его не нашли?
По колено в воде.Мировые лидеры две недели искали способ избежать климатической катастрофы. Почему они его не нашли?
15 ноября
Россия годами загрязняла природу выбросами. Сколько будет стоить спасение страны от климатической катастрофы?
Россия годами загрязняла природу выбросами.Сколько будет стоить спасение страны от климатической катастрофы?
22 ноября

Как указала Виктория Абрамченко, в России ежегодно образуется более 60 миллионов тонн твердых коммунальных отходов, большинство из которых отправляется на свалки, что представляет собой серьезную экологическую нагрузку. «В соответствии с поручениями президента пора внедрить принцип "загрязнитель платит"», — приводит издание ее слова. Вице-премьер подчеркнула, что предпосылок к повышению цен или опустошению полок в результате реформы нет, законопроект направлен на обеспечение и контроль выполнения тех обязательств, которые якобы и так исполняются бизнесом, добавила она.

Документ будет обсуждаться со всеми заинтересованными ведомствами на площадке правительства в январе 2022 года, и после этого будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

В середине октября Абрамченко заявила о намерении использовать «инструменты понуждения» в отношении регионов, чтобы заставить их бороться с отходами по-новому. Пока лидерами в выполнении мусорной реформы стали Астраханская, Калининградская, Курская, Московская, Мурманская области.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме предложили лишать гражданства оппозиционеров
Россиян предупредили о возможном исчезновении градусников из продажи
Похищенный в детстве мужчина нашел мать по самодельной карте
В саратовском Минздраве отказались считать медиков-антипрививочников врачами
Названы главные слова 2021 года
В Москве коммунальщики закрасили граффити Никаса Сафронова
Британский ретейлер проведет эксперимент для спасения планеты
Блинкен обсудил сдерживание «агрессии» России с главами МИД Франции и Британии
В России отложили реформу ответственности производителей за мусор
Страны Запада обсудили форматы диалога с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter