В России отложили реформу ответственности производителей за мусор

Правительство России отложило на 2023 год реформу расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию товаров и упаковки. Об этом РБК сообщили в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко.

Как пишет издание, кабмин разработал новую редакцию законопроекта о расширенной ответственности бизнеса за мусор. Документ предполагает с 2023 года утилизацию производителями всей упаковки и постепенное увеличение норматива утилизации всех видов товаров как минимум на 10 процентов ежегодно. При отказе от утилизации производители должны платить экоcбор.

О том, что Минприроды придется доработать представленный летом законопроект, ужесточающий РОП, сообщалось ранее. Тогда в усилении ответственности бизнеса за утилизацию отходов заметили несколько противоречий действующему товарообороту и угрозы экономике.

Как указала Виктория Абрамченко, в России ежегодно образуется более 60 миллионов тонн твердых коммунальных отходов, большинство из которых отправляется на свалки, что представляет собой серьезную экологическую нагрузку. «В соответствии с поручениями президента пора внедрить принцип "загрязнитель платит"», — приводит издание ее слова. Вице-премьер подчеркнула, что предпосылок к повышению цен или опустошению полок в результате реформы нет, законопроект направлен на обеспечение и контроль выполнения тех обязательств, которые якобы и так исполняются бизнесом, добавила она.

Документ будет обсуждаться со всеми заинтересованными ведомствами на площадке правительства в январе 2022 года, и после этого будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

В середине октября Абрамченко заявила о намерении использовать «инструменты понуждения» в отношении регионов, чтобы заставить их бороться с отходами по-новому. Пока лидерами в выполнении мусорной реформы стали Астраханская, Калининградская, Курская, Московская, Мурманская области.