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Названа причина возбуждения уголовного дела против Ройзмана

Уголовное дело против экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана возбудили из-за видео на YouTube

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Против экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ из-за видео на его YouTube-канале. Такую причину назвал ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Уголовное дело возбуждено по ст. 280.3 УК РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Причина — видео на его YouTube-канале», — заявил собеседник агентства.

24 августа стало известно о задержании бывшего мэра Екатеринбурга Евгений Ройзмана по уголовному делу о дискредитации ВС России. В апреле он получил третий штраф за дискредитацию ВС России. В последнее время Ройзман вел собственный YouTube-канал политической направленности.

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Юлия Мискевич
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