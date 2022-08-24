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Соседи подозреваемой в убийстве Дугиной рассказали о жизни Вовк в Мариуполе

Соседи подозреваемой в убийстве Дугиной рассказали о жизни Натальи Вовк в Мариуполе

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Соседи украинки Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, рассказали о ее жизни в Мариуполе. Об этом сообщает агентство ДАН.

По словам Ирины (имя изменено по решению редакции — прим. «Ленты.ру»), одной из соседок Вовк, подозреваемая разошлась со своим мужем из-за избиений. «С мужем она разошлась, он ее чуть инвалидом не сделал. Он ее побил вроде, у нее гематома в голове была, операцию ей делали», — заявила она.

Другая собеседница агентства указала на ссору Вовк с родителями. «Могу сказать, что у них отношения с мамой были не очень. Она не очень с матерью общалась. С родителями не жила, вышла замуж, потом разошлась с ним, и жила с кем-то другим», — рассказала ДАН Катерина (имя изменено по решению редакции — прим. «Ленты.ру»).

Ранее мать подозреваемой Надежда Вовк рассказала о передвижениях дочери. По ее словам, они виделись в июле.

Дарья Дугина погибла 20 августа в результате подрыва автомобиля на Можайском шоссе. 22 августа в ФСБ заявили о раскрытии ее убийства. Его организовали украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства является Наталья Вовк.

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Виктория Кондратьева
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