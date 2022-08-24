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Путин поручил ввести выплаты семьям в подконтрольных областях Украины и в ЛДНР

Путин поручил выплатить 10 тыс. руб. семьям школьников из ЛДНР и подконтрольных областей
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин поручил ввести выплаты семьям школьников из Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) и подконтрольных территорий Украины. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В поручении говорится, что правительство должно обеспечить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей родителям школьников в возрасте от 6 до 18 лет, которые проживают на территории ЛНР и ДНР, а также в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях Украины.

Отмечается, что начисления должны прийти не позднее 15 сентября.

Ранее стало известно, что студенты и школьники из ЛДНР смогут получить образование в России бесплатно. Также сообщалось, что российские волонтеры помогут подготовить к школе пять тысяч первоклассников Херсонской области.

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Алевтина Запольская
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