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Стало известно о бесплатном образовании в России для студентов из ДНР и ЛНР

Омбудсмен Москалькова заявила о бесплатном образовании в РФ для студентов из ДНР и ЛНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Прибывшие из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) студенты и школьники будут получать образование в России бесплатно, заявила российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Ее комментарий приводится в Telegram-канале.

По данным омбудсмена, с конца февраля в Россию прибыло более 557 тысяч детей из ДНР, ЛНР и Украины. «Можно с уверенностью сказать, что все потенциальные школьники, ученики средних учебных заведений и ВУЗов могут получать на бесплатной основе образование», — пояснила Москалькова.

Омбудсмен также отметила, что российские волонтеры помогут подготовить к школе пять тысяч первоклассников Херсонской области. Кроме того, в качестве гуманитарной помощи из России отправили больше 200 тысяч учебников.

Всего в школы ДНР планируют доставить более 2,5 миллиона пособий, уточнила Москалькова.

Ранее омбудсмен предлагала МВД упростить миграционный учет прибывших из Донбасса и Украины. Она пояснила, что от граждан из Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины в аппарат уполномоченного по правам человека поступают обращения по вопросу необходимости регистрации.

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Анна Щербакова
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