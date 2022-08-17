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В России предложили упростить постановку на учет прибывших из Донбасса и Украины

Москалькова предложила МВД упростить миграционный учет прибывших из Донбасса и Украины

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила МВД ввести упрощенный порядок постановки на миграционный учет прибывших из республик Донбасса и Украины. О этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Мной было направлено обращение Министру внутренних дел России с просьбой рассмотреть предложение о введении упрощенного порядка постановки на миграционный учет, разрешении прибывшим гражданам самостоятельно подавать уведомление о месте пребывания, а также минимизации случаев привлечения их к административной ответственности за нарушение данных правил», — написала омбудсмен.

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Москалькова пояснила, что от граждан из Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины в аппарат уполномоченного по правам человека поступают обращения по вопросу необходимости регистрации. По ее словам, люди напуганы штрафами в случае неуведомления о съеме жилого помещения, а также административным наказанием за отсутствие на съемной жилплощади.

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщал, что сроки пребывания жителей из Донбасса в России могут продлить. Он также пообещал, что при необходимости российские власти решат вопрос со школами для детей беженцев и другие бытовые проблемы.

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Евгения Куликова
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