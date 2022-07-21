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Медведев назвал беженцам из Донбасса условие для продления сроков пребывания

Зампред СБ Медведев заявил беженцам из ДНР, что сроки их пребывания в РФ могут продлить

Фото: Aleksey Nikolskyi / globallookpress.com

Сроки пребывания жителей из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в России могут продлить. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев на встрече с беженцами из Донбасса в Ростовской области. Слова Медведева приводит РИА Новости.

По словам Медведева, условием для продления сроков их пребывания является продолжение спецоперации России на Украине и в Донбассе после августа.

Также зампред СБ пообещал, что при необходимости российские власти решат вопрос со школами для детей беженцев и другие бытовые проблемы.

В Ростовской области еще 19 февраля организовали пункты временного (ПВР) размещения для беженцев с Донбасса. Вместимость созданных ПВР превышает 13 тысяч мест.

21 июля стало известно, что число прибывших в Россию беженцев с Украины и из Донбасса превысило 2 миллиона.

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Валерий Розенберг
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