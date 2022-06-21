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Число прибывших в Россию беженцев из Украины и Донбасса превысило два миллиона

Число прибывших в Россию беженцев из ДНР, ЛНР и Украины превысило два миллиона человек

Фото: РИА Новости

Число беженцев, которые прибыли в Россию из Украины и республик Донбасса, превысило два миллиона человек. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«По последним данным, границу с Россией пересекли свыше 2 миллионов человек, включая 323 тысяч детей. Половина прибывших — это граждане Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР)», — сказал собеседник агентства.

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Беженцы начали прибывать на территорию России после 18 февраля — тогда обострилась ситуация на линии соприкосновения в Донбассе.

В апреле президент России Владимир Путин сообщал , что в страну из Украины и Донбасса прибыли более миллиона человек. Тогда глава государства призвал прокуратуру уделять защите прав беженцев особое внимание и рассматривать их обращения в максимально сжатые сроки.

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Анастасия Шейкина
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