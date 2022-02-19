В Ростовской области организовали пункты временного размещения беженцев

В Ростовской области организованы пункты временного размещения (ПВР) для беженцев с Донбасса. Об этом сообщил первый вице-губернатор региона Игорь Гуськов, передает ТАСС.

По его словам, вместимость созданных ПВР достигает более 13 тысяч мест. Гуськов уточнил, что всего на данный момент в Ростовской области открыто восемь таких пунктов, а треть от общего числа размещенных там беженцев составляют дети.

Вице-губернатор также отметил, что эвакуированные из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) люди обеспечены всем необходимым.

Ранее сообщалось, что губернатор Ростовской области Василий Голубев ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа беженцев. До этого там был введен режим повышенной готовности для работы по приему эвакуированных жителей ДНР и ЛНР.

Массовая эвакуация жителей самопровозглашенных республик в Россию началась из-за обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Республики и Украина обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов.