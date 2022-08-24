Итальянцы назвали имя владеющего затонувшей на Сицилии яхтой россиянина

La Gazzetta Del Mezzogiorno назвала миллиардера Айвазяна владельцем затонувшей яхты «Сага»

Итальянские журналисты назвали имя владельца суперъяхты, которая затонула у берегов острова Сицилия. Материал на эту тему появился на сайте местного портала La Gazzetta Del Mezzogiorno.

Сообщается, что судно «Май Сага» длиной 130 футов (39 метров), которое пошло ко дну неподалеку от города Милаццо, принадлежала совладельцу холдинга «Кузбассразрезуголь» и председателю совета директоров компании «Крутрейд» Геннадию Айвазяну. По подсчетам СМИ, яхта обошлась миллиардеру как минимум в 50 миллионов долларов (299,4 миллиона рублей).

Сам российский бизнесмен официально не подтверждал опубликованную информацию.

Происшествие случилось в ночь на 21 августа. В тот день капитан яхты подал сигнал бедствия из-за воды на борту. Береговая охрана эвакуировала на берег четырех пассажиров, а члены экипажа остались на судне для устранения течи. На следующий день ситуация резко ухудшилась: яхта начала быстро тонуть и оставшихся людей доставили на берег. В настоящий момент местные правоохранительные органы выясняют причину затопления.