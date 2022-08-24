Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Итальянцы назвали имя владеющего затонувшей на Сицилии яхтой россиянина

La Gazzetta Del Mezzogiorno назвала миллиардера Айвазяна владельцем затонувшей яхты «Сага»

Кадр: телеграм-канал «Baza»

Итальянские журналисты назвали имя владельца суперъяхты, которая затонула у берегов острова Сицилия. Материал на эту тему появился на сайте местного портала La Gazzetta Del Mezzogiorno.

Сообщается, что судно «Май Сага» длиной 130 футов (39 метров), которое пошло ко дну неподалеку от города Милаццо, принадлежала совладельцу холдинга «Кузбассразрезуголь» и председателю совета директоров компании «Крутрейд» Геннадию Айвазяну. По подсчетам СМИ, яхта обошлась миллиардеру как минимум в 50 миллионов долларов (299,4 миллиона рублей).

Сам российский бизнесмен официально не подтверждал опубликованную информацию.

Происшествие случилось в ночь на 21 августа. В тот день капитан яхты подал сигнал бедствия из-за воды на борту. Береговая охрана эвакуировала на берег четырех пассажиров, а члены экипажа остались на судне для устранения течи. На следующий день ситуация резко ухудшилась: яхта начала быстро тонуть и оставшихся людей доставили на берег. В настоящий момент местные правоохранительные органы выясняют причину затопления.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Медведев высказался о причинах спецоперации
Бузова показала на видео «идеальный свадебный наряд»
Россиян предупредили о последствиях задымления от лесных пожаров
Мужчина спьяну купил в интернете ценную скульптуру высотой 4,4 метра
Захарова заявила о скатывании Латвии к неонацизму
Названа главная опасность мин «Лепесток»
Посол Украины Мельник объяснил оскорбление Шольца «безысходностью»
Вашингтон проигнорировал доклады ЦРУ об опасности конфронтации с Россией
Microsoft рассекретила звук запуска Windows 8
На Украине ухудшилось отношение к белорусам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.