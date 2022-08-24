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Захарова уличила Польшу в отказе от евросолидарности

Захарова заявила, что Польша забыла о евросолидарности, отказав в поставках нефти Германии

Фото: Shutterstock

Нежелание Польши поставлять нефть на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Германии говорит об отказе страны от европейской солидарности. В этом уличила Варшаву официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Это ещё один аргумент в копилку, что никакую игру даже по собственным правилам, которые декларировались, Варшава вести не намерена», — заключила дипломат. По ее словам, интересы польской стороны не имеют ничего общего со взаимоуважением и взаимовыгодными партнерскими связями с Украиной.

Захарова заявила, что Польша хочет разыграть геополитическую карту, забыв все клятвы и обещания общеевропейского уровня. «Быть проводником воли абсолютно неевропейского континента, не играть в пользу своих соседей, своих партнеров по ЕС, а воспользоваться моментом, оттолкнуться от ситуации и максимально разыграть в индивидуальном плане в том числе энергетическую карту», — уточнила она планы страны.

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Виктория Кондратьева
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