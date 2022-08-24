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Двое человек получили ножевые ранения в метро в Вашингтоне

WP: мужчина и женщина получили ножевые ранения в метро в Вашингтоне

Фото: Telegram-канал «РИА Новости: США»

Мужчина и женщина получили ножевые ранения в метро в центре Вашингтона. Инциндент произошел в нескольких кварталах от Белого дома. Об этом сообщает Washington Post.

«Полиция сообщила, что когда офицеры прибыли на станцию, мужчина был найден без сознания, он не дышал. Женщина также пострадала, но ее ранения не угрожают жизни», — сообщает телеканал Foxnews.

Из-за серьезности травм мужчины детективы полиции округа по расследованию убийств отреагировали на нанесение ножевых ранений. Однако представитель департамента заявил, что дело было передано в Metro Transit.

12 августа было совершено нападение на Салмана Рушди во время его выступления в Нью-Йорке. Писатель получил ножевое ранение и был доставлен в больницу на вертолете.

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Юлия Мискевич
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