Социологи назвали неожиданный способ сохранить психическое здоровье детей

MedicalXpress: пропуск завтрака негативно сказывается на психическом здоровье подростков

Социологи из Университета Кастилии-Ла-Манчи (Испания) предупредили о важности завтрака для детей и подростков: пропуск утреннего приема пищи может негативно сказываться на их психическом здоровье. О неожиданном способе защитить психику подрастающего поколения сообщает издание MedicalXpress со ссылкой на результаты их исследования.

Специалисты под руководством доктора медицинских наук Хосе Франциско Лопас-Хиля проанализировали анкеты Национального исследования здоровья за 2017 год, которые заполнили 3772 родителя детей в возрасте от четырех до 14 лет. В результате анализа данных они установили, что важен не только сам по себе регулярный завтрак, но и место приема пищи, и то, какие продукты входят в его меню.

Исследователи обнаружили, что завтрак вне дома или отказ от него может вызвать психосоциальные и поведенческие проблемы у детей и подростков. В качестве возможной причины ученые назвали тот факт, что вдали от дома дети чаще всего едят менее полезную пищу. Также они чаще употребляют такие продукты, как сыр, ветчина и яйца, из-за которых повышается риск психических проблем. В то же время, по их мнению, чай, какао, злаки, йогурты, молочные продукты и минимум пищи животного происхождения с высоким содержанием холестерина благотворно влияли на здоровье детей.

«Тот факт, что завтрак вдали от дома связан с более серьезными психосоциальными проблемами, является новым аспектом нашего исследования. Наши результаты подтверждают, что важно не только продвигать завтрак как часть здорового образа жизни, но и обращать внимание на то, что его следует есть дома», — заявил Лопас-Хиль.

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