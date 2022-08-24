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Терапевт перечислила главные ошибки горожан в жару

Врач Александрова: в жару следует забыть о спорте и жирной пище и вспомнить о панаме

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

В жару стоит забыть об активном спорте и жирной пище и вспомнить о головных уборах и солнцезащитных кремах, посоветовала врач-терапевт Людмила Александрова. Главные ошибки горожан в жару она перечислила в беседе с «Вечерней Москвой».

Александрова указала на то, что панаму или кепку, либо светлую шляпу или бандану нужно носить на пляже во время отдыха. «Головной убор в любой форме и вариации прекрасно защищает от агрессивных солнечных лучей и, что немаловажно, защищает нашу голову от солнечного удара. Большинство людей, которые теряли сознание или получали солнечный удар, были как раз без головных уборов», — предупредила она.

В городских условиях, добавила Александрова, обгореть из-за солнечных лучей можно и в пасмурную погоду, поэтому ошибкой будет не нанести перед выходом на улицу солнцезащитное средство. В противном случае, предостерегла врач, могут возникнуть фотодерматит или эритема — покраснение кожных покровов.

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Активные занятия спортом в жару врач посоветовала исключить, потому что они могут негативно сказаться на работе сердца. Занятия лучше перенести на вечернее время, когда нет активного солнца, объяснила специалист. Не стоит, по ее словам, и употреблять в пищу тяжелые и жирные блюда.

«Жизненные силы и все системы организма в жаркую погоду находятся в сонном режиме, и их резкая активация может привести к всевозможным последствиям — вздутию живота, пищевым отравлениям и возникновению рвотных позывов», — разъяснила терапевт, добавив, что употребление жирных и тяжелых блюд также способствует развитию гастритов и обострению проблем с ЖКТ. Эти блюда, заключила она, лучше заменить свежими фруктами, овощами и белковыми продуктами.

Ранее сообщалось, что на всей европейской части России с 24 по 28 августа прогнозируется аномально жаркая погода. В некоторых регионах, по данным Гидрометцентра, столбики термометров поднимутся до 34-38 градусов тепла.

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Александра Лисица
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