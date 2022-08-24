Врач назвал семь незаметно сокращающих жизнь привычек

Хирург Гектор Перес: отсутствие завтрака является причиной вялости и недостатка сил

Недостаток сна и пропуск завтрака вредят организму гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд, заявил бариатрический хирург Гектор Перес. Семь ежедневных привычек, незаметно сокращающих жизнь, специалист назвал интернет-изданию ETNT.

Первая вредная привычка — пропуск завтрака. Отсутствие утреннего приема пищи, по словам врача, является причиной вялости и недостатка сил в течение дня. «Обязательно съешьте что-нибудь полезное утром, чтобы зарядиться энергией и оставаться сосредоточенным весь день», — призвал он.

Врач также посоветовал спать не менее восьми часов в сутки, так как во сне в организме происходят восстановительные процессы. Также он дал рекомендацию не злоупотреблять полуфабрикатами, поскольку в них содержится много соли, сахара и жира, а также ежедневно пить достаточное количество воды, чтобы поддерживать водный баланс в организме.

Регулярная физическая нагрузка также необходима для хорошего самочувствия. Врач объяснил, что спорт снижает риск хронических заболеваний, помогает не толстеть и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, в то время как сидячий образ жизни ведет к деградации. «Если вы еще не ведете активный образ жизни, начните с добавления простых упражнений в свой распорядок дня», — предложил Перес.

Перес также призвал заботиться о психическом здоровье, поскольку стресс и тревога могут негативно сказаться на физическом самочувствии. «Обязательно уделяйте себе время и делайте то, что помогает вам чувствовать себя счастливым», — посоветовал врач, отметив, что если самостоятельно справиться с негативными эмоциями не получается, то стоит обратиться за помощью к психологу.

В заключение Перес отметил, что, даже если болезни не беспокоят и человек чувствует себя здоровым, все равно стоит регулярно посещать врача и проходить профилактические осмотры. «Они помогут выявить проблемы на ранней стадии», — резюмировал он.

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