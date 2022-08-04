Пластический хирург назвал разрушающие красоту привычки

Пластический хирург Скворцов: солярий и сладости провоцируют раннее старение

Солярий и сладости провоцируют раннее старение, уверен пластический хирург Дмитрий Скворцов. Другие разрушающие красоту привычки он назвал в интервью для «Вечерней Москвы».

По словам Скворцова, избежать старения невозможно, однако его можно замедлить, если отказаться от некоторых вредных привычек.

«Плохие привычки потому и "плохие", что своим существованием оказывают активную роль в ускорении процессов старения как целого комплекса биохимических реакций» Дмитрий Скворцов пластический хирург

Первая из них — малоподвижный образ жизни: сидячая работа провоцирует проблемы с осанкой и отеки ног, предупредил врач. Если сидеть за компьютером и не двигаться каждый день в течение длительного времени, то, по мнению Скворцова, может возникнуть застой в лимфатической системе, который «работает как спусковой крючок для каскада инфекционных заболеваний».

«Болеть часто — это еще и плохо выглядеть, ведь ресурсы организма тратятся на борьбу с инфекцией, и их нет для накопления питания кожи. А если нет питания — нет и упругости тканей, сухая кожа более склонна к появлению морщин и всех остальных «прелестей возраста», в том числе и упругости самого тела»

Дмитрий Скворцов пластический хирург

Врач также посоветовал не пренебрегать качественным сном. По его словам, во время сна накапливаются все растраченные за день ресурсы и устраняются «клеточные поломки». Не менее важно, отметил Скворцов, обратить внимание на питание и есть меньше сладостей, так как сахар провоцирует снижение коллагена и эластина, из-за чего кожа становится тусклой и появляются морщины.

Излишних ограничений в питании, то есть различные диеты, также стоит избегать, уверен врач. Он объяснил, что скудный рацион не восполняет запасы микро- и макронутриентов, необходимых для полноценной работы организма. Например, отказ от жирных продуктов, по словам врача, препятствует усвоению кальция, а веганский рацион не обеспечивает организм в полной мере главным строительным материалом — белком.

Скворцов также объяснил, что чрезмерная эмоциональность и импульсивность в поведении травмирует психику и провоцирует пагубные привычки, например, переедание, курение или употребление алкогольных напитков. Все это, продолжил врач, создает серьезную нагрузку на организм, что приводит к отекам, ожирению и проблемам с сердечно-сосудистой системой.

Врач предупредил любителей загара об опасности чрезмерного пребывания на солнце или в солярии. Он рассказал, что под влиянием ультрафиолетового солнечного излучения происходит потеря жидкости кожных покровов, которая необходима для выработки эластина и гиарулоновой кислоты.

В заключение Дмитрий Скворцов призвал регулярно проходить профилактические осмотры, поскольку большинство осложнений, уверен он, появляется из-за откладывания похода к врачу.

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