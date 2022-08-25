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В Абхазии назвали дату запуска авиасообщения с Россией

Президент Абхазии Бжания заявил о планах открыть авиасообщение с Россией к 2024 году

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Власти Абхазии планируют открыть авиасообщение с Россией к 2024 году. Дату запуска международных рейсов назвал президент республики Аслан Бжания, передает РИА Новости.

По словам главы государства, в Сухуми рассчитывают на помощь Москвы в этом вопросе. Абхазский лидер заявил, что на данный момент между странами нет воздушного моста, и «это неправильно».

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В настоящее время в республике действует аэропорт Сухуми, однако по решению Международной организации гражданской авиации международные рейсы он не осуществляет. В Абхазии надеются, что запуск нового терминала откроет для страны большие туристические перспективы.

Бжания также добавил, что воздушная гавань республики могла бы стать резервным хабом для юга России, учитывая большую загруженность аэропорта Сочи.

Ранее 13 июля власти Абхазии заявили, что уже определен инвестор по запуску сухумского аэропорта. Открыть его планируют через два года.

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Ксения Жарова
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