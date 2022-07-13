В Абхазии назвали сроки открытия аэропорта

Президент Абхазии Бжания заявил, что аэропорт Сухум планируется открыть в 2024 году

Власти Абхазии планируют открыть сухумский аэропорт в 2024 году. Такие сроки назвал президент республики Аслан Бжания, его слова приводит ТАСС.

По словам президента, в стране идет работа по упрощению въезда из России. Он отметил, что инвестор по запуску сухумского аэропорта уже определен. «Идет работа по газификации Абхазии, и все это российский капитал, российские инвестиции. В 2024 году мы должны запустить аэропорт», — заявил Бжания.

Аэропорт Сухум расположен вблизи села Бабушара, в 18 километрах к юго-востоку от столицы республики. Авиагавань не функционирует с конца грузино-абхазской войны по решению Международной организации гражданской авиации. В настоящее время воздушный порт используется для базирования ВВС Абхазии.

Ранее в июне парламент Абхазии принял законопроект об отмене курортного сбора в 30 рублей. Постановление правительства вступит в силу с начала 2023 года.