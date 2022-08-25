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В США сочли абсурдным желание Зеленского вернуть Крым

Экс-сенатор США Блэк назвал абсурдным желание Зеленского вернуть Крым Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Желание президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым является абсурдным. Таким его счел бывший сенатор США от штата Вирджиния Ричард Блэк, передает РИА Новости.

«Сама идея, что ему удастся каким-то образом захватить Крым, является невероятно глупой и просто абсурдной», — заключил политик. По его мнению, на данный момент в коррумпированном и разрозненном правительстве Киева происходит дискоммуникация.

Блэк назвал Зеленского худшим лидером в мире, который привел свою страну к разрушению. «Его выбрали ради мира, а он предал народ Украины, принеся им войну и кровопролитие», — добавил он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о желании вернуть Крым «любыми средствами», заявил, что Вашингтон даст Киеву возможность самому расставлять приоритеты в боевых действиях.

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Виктория Кондратьева
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