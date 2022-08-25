Экс-сенатор США Блэк назвал абсурдным желание Зеленского вернуть Крым Украине

Желание президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым является абсурдным. Таким его счел бывший сенатор США от штата Вирджиния Ричард Блэк, передает РИА Новости.

«Сама идея, что ему удастся каким-то образом захватить Крым, является невероятно глупой и просто абсурдной», — заключил политик. По его мнению, на данный момент в коррумпированном и разрозненном правительстве Киева происходит дискоммуникация.

Блэк назвал Зеленского худшим лидером в мире, который привел свою страну к разрушению. «Его выбрали ради мира, а он предал народ Украины, принеся им войну и кровопролитие», — добавил он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о желании вернуть Крым «любыми средствами», заявил, что Вашингтон даст Киеву возможность самому расставлять приоритеты в боевых действиях.