Белый дом прокомментировал желание Зеленского вернуть Крым «любыми средствами»

Белый дом сообщил, что Зеленский будет сам расставлять приоритеты в военных действиях

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о желании вернуть Крым «любыми средствами», заявил, что Вашингтон даст Киеву возможность самому расставлять приоритеты в боевых действиях, сообщает ТАСС.

«Мы с самого начала говорили, что это его война, он планирует ее, он расставляет в ней приоритеты. Я думаю, мы дадим возможность администрации Зеленского и Вооруженным силам Украины (ВСУ) говорить об их военных задачах и планах в том объеме, в котором они готовы об этом говорить», — рассказал представитель американской администрации.

Он подчеркнул, что США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько необходимо. По его словам, Вашингтон рассчитывает, что его помощь поможет украинским военным добиться успеха на поле боя.

Ранее заместитель председателя Госсовета Крыма Владимир Бобков заявил, что Турция как «хитрый игрок» и один из самых противоречивых членов Североатлантического альянса пытается усидеть на двух стульях, требуя вернуть полуостров Украине. Он призвал спокойно относиться к подобным призывам из Анкары.