В СПЧ рассказали о звонке Каляпина после нападения
Напавший на правозащитника Игоря Каляпина порезал ему лицо осколком от разбитой двери, заявила правозащитница, член Совета при Президенте России по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала о звонке коллеги сразу после нападения.
Нападение
«Игорь Каляпин позвонил мне на рассвете. Мы должны были сегодня проводить пресс-конференцию. Он сказал, что не сможет, потому что госпитализируется в больницу. Он добавил, что у него повреждено лицо, и он себя очень плохо чувствует, скорее всего, сотрясение мозга», — рассказала Меркачева.
Правозащитница добавила, что Каляпин сообщил ей подробности нападения.
На него напал человек, представившийся сотрудником полиции, даже не просто сотрудником, а начальником угрозыска Нижегородской области
«По его словам, накануне случился очень странный инцидент. Неизвестный говорил, что у него какое-то задание. Этот человек его душил, разбил дверь, вытащил осколок стекла и стал им нападать на Игоря Каляпина, собственно, почему лицо теперь повреждено. Каляпин смог вырваться и вызвать полиции. В итоге настоящие полицейские скрутили нападавшего», — сказала она.
Личность неизвестного
Также Меркачева сообщила, что, по словам полицейских, напавший на Каляпина не является сотрудником полиции. «Сейчас выясняется его личность и обстоятельства. Может быть, это был просто какой-то ненормальный человек — психически нездоровый», — предположила она.
Правозащитница объяснила, что встреча Каляпина с напавшим на него неизвестным произошла вблизи собственного дома правозащитника. «Изначально они с ним встретились в доме соседа», — добавила она.
В полиции прокомментировали нападение на члена Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Игоря Каляпина. По их данным, заявивший о нападении Каляпин получил травмы в результате драки с малознакомым мужчиной, возникшей после совместного распития спиртного в деревне Донской Семеновского района. Предполагается, что конфликт произошел на бытовой почве и не связан со служебной и общественной деятельностью его участников.
Заявление от Каляпина принято, ему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, которая должна определить степень тяжести вреда, причиненного фигуранту. После этого будет дана и правовая оценка происшествия.