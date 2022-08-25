В СПЧ рассказали о звонке Каляпина после нападения

Член СПЧ Меркачева: напавший на Каляпина порезал ему лицо осколком от разбитой двери

Напавший на правозащитника Игоря Каляпина порезал ему лицо осколком от разбитой двери, заявила правозащитница, член Совета при Президенте России по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала о звонке коллеги сразу после нападения.

Нападение

«Игорь Каляпин позвонил мне на рассвете. Мы должны были сегодня проводить пресс-конференцию. Он сказал, что не сможет, потому что госпитализируется в больницу. Он добавил, что у него повреждено лицо, и он себя очень плохо чувствует, скорее всего, сотрясение мозга», — рассказала Меркачева.

Правозащитница добавила, что Каляпин сообщил ей подробности нападения.

На него напал человек, представившийся сотрудником полиции, даже не просто сотрудником, а начальником угрозыска Нижегородской области Ева Меркачева правозащитница

«По его словам, накануне случился очень странный инцидент. Неизвестный говорил, что у него какое-то задание. Этот человек его душил, разбил дверь, вытащил осколок стекла и стал им нападать на Игоря Каляпина, собственно, почему лицо теперь повреждено. Каляпин смог вырваться и вызвать полиции. В итоге настоящие полицейские скрутили нападавшего», — сказала она.

Личность неизвестного

Также Меркачева сообщила, что, по словам полицейских, напавший на Каляпина не является сотрудником полиции. «Сейчас выясняется его личность и обстоятельства. Может быть, это был просто какой-то ненормальный человек — психически нездоровый», — предположила она.

Правозащитница объяснила, что встреча Каляпина с напавшим на него неизвестным произошла вблизи собственного дома правозащитника. «Изначально они с ним встретились в доме соседа», — добавила она.

В полиции прокомментировали нападение на члена Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Игоря Каляпина. По их данным, заявивший о нападении Каляпин получил травмы в результате драки с малознакомым мужчиной, возникшей после совместного распития спиртного в деревне Донской Семеновского района. Предполагается, что конфликт произошел на бытовой почве и не связан со служебной и общественной деятельностью его участников.

Заявление от Каляпина принято, ему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, которая должна определить степень тяжести вреда, причиненного фигуранту. После этого будет дана и правовая оценка происшествия.

