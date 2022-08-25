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МВД прокомментировало нападение на члена СПЧ при президенте России

В МВД рассказали подробности нападения на члена СПЧ при президенте России Каляпина
Игорь Каляпин

Игорь Каляпин. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В полиции прокомментировали нападение на члена Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Игоря Каляпина. Подробности в четверг, 25 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД по Нижегородской области.

По данным полиции, заявивший о нападении на него россиянин получил травмы в результате драки с малознакомым мужчиной, возникшей после совместного распития спиртного в деревне Донской Семеновского района. Предполагается, что конфликт произошел на бытовой почве и не связан со служебной и общественной деятельностью его участников.

Но заявление от Каляпина принято, ему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, которая должна определить степень тяжести вреда, причиненного фигуранту. После этого будет дана и правовая оценка происшествия.

Ранее сообщалось, что нападение на члена Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Игоря Каляпина было совершено в его доме в деревне Нижегородской области человеком, который представился сотрудником полиции. Предварительно известно, что мужчина пытался сначала задушить Каляпина, а потом зарезать осколком стекла, крича при этом о порученном ему «задании». Правозащитнику удалось вырваться и вызвать полицию.

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Леонид Микуляк
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