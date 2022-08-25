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Раскрыты детали нападения на члена СПЧ при президенте России

Меркачева: напавший на члена СПЧ Каляпина пришел к нему домой и представился полицейским
Начало событий в новости Неизвестный напал на члена Совета по правам человека при президенте России

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Нападение на члена Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Игоря Каляпина было совершено в его доме в деревне Нижегородской области человеком, который представился сотрудником полиции. Детали преступления раскрыла член СПЧ Ева Меркачева в своем Telegram-канале.

По ее словам, мужчина пытался сначала задушить Каляпина, а потом зарезать осколком стекла, крича при этом о порученном ему «задании». Правозащитнику удалось вырваться и вызвать полицию. Подозреваемого задержали.

Сам Каляпин говорит, что напавший был неадекватен и всерьез намеревался его убить, целясь осколком ему в горло, добавляет Telegram-канал «Осторожно новости».

Правозащитник рассказал, что отмечал день рождения бывшего коллеги и на праздновании был человек, которого ему представили как действующего сотрудника полиции. «Мы выпивали, все было хорошо», — описывает Каляпин. По его словам, после он пригласил мужчину к себе домой, и там этот человек напал на него.

Правозащитник затруднился связать нападение со своей служебной деятельностью.

Каляпин в 2000 году создал и возглавил общественную организацию «Комитет против пыток», который был признан Минюстом России НКО-инагентом. В феврале 2022 года Каляпин покинул свой пост.

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Любовь Ширижик
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