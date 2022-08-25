Неизвестный напал на члена Совета по правам человека при президенте России

На члена СПЧ Каляпина совершено нападение в Нижегородской области, задержан подозреваемый

В Нижегородской области неизвестный совершил нападение на члена президентского Совета по правам человека (СПЧ), правозащитника Игоря Каляпина. Об этом сообщается в Telegram-канале СПЧ.

Вечером 24 августа преступник пытался порезать лицо правозащитнику и задушить. Каляпин оказал активное сопротивление и сумел вызвать полицию.

Подозреваемого удалось задержать. С ним работают правоохранители. Правозащитника госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга.

Каляпин в 2000 году создал и возглавил общественную организацию «Комитет против пыток». С 2015 года он является председателем организации «Комитет по предотвращению пыток».