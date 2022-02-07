Глава «Комитета против пыток» покинул свой пост

Глава «Комитета против пыток» («КПП») (в 2015 году, после внесения Минюстом в реестр иноагентов, организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) Игорь Каляпин покинул свой пост. Об этом сообщает The Insider (организация включена Минюстом в список иноагентов) со ссылкой на правозащитника.

«Разногласия возникли по поводу того, как организация должна развиваться дальше. Я считаю, что необходимо заниматься не только юридической работой, но на ее основе также выстраивать общественно-политические действия», — сказал он.

Каляпин пояснил, что раньше организации было достаточно писать жалобы в силовые структуры, а теперь нужно «с какими-то политиками начинать общаться, в какие-то комиссии ходить, с какими-то не очень приятными людьми взаимодействовать».

По словам бывшего главы «КПП», уход с должности не имеет отношения к ситуации с задержанной женой бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремой Мусаевой.

31 января редакция «Новой газеты» подала в Следственный комитет России (СКР) заявление с просьбой возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова в связи с его высказываниями о Милашиной, а также правозащитнике Игоре Каляпине. Поводом стал пост главы Чечни в Telegram, который был опубликован 24 января. В нем Кадыров объявил Каляпина и Милашину террористами. По его мнению, правозащитник и журналистка «Новой газеты» зарабатывают на теме республики, а также «нашептывают на ухо своим персонажам» тексты, чтобы опорочить Чеченскую Республику и ее жителей.