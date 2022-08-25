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Турчак анонсировал проведение референдумов в ДНР и ЛНР

Секретарь генсовета «Единой России» Турчак заявил, что референдумы в ДНР и ЛНР состоятся

Фото: Совет Федерации / Globallookpress.com

Референдумы на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) состоятся. Это анонсировал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, пишет РИА Новости.

Турчак также выступил с инициативой реализовать все разделы народной программы и предложения «Единой России» на территории ДНР, ЛНР и взятых под контроль регионов Украины.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что западные страны никогда не признают результаты референдумов о присоединении территорий Украины к России. Он добавил, что Запад осуждает попытки «насильственной интеграции» частей украинской территории в РФ. Кроме того, политик исключил возможность «переговорных решений» по этому вопросу в будущем.

До этого высокопоставленный представитель правительства США заявил, что американские власти не признают присоединения Донбасса к России. Он пообещал жесткий и быстрый ответ на подобное решение Москвы.

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Сергей Истомин
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