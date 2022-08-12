США отказались признавать присоединение Донбасса к России

Американский чиновник заявил, что США не признают возможного присоединения Донбасса к РФ

Власти США не признают присоединения Донбасса к России. Об отказе Вашингтона признать результаты возможного референдума заявил высокопоставленный представитель американского правительства, передает РИА Новости.

«Наша разведка видит подтверждение тому, что Россия планирует референдум о присоединении в Херсоне, Запорожье и так называемых Донецкой и Луганской народных республиках», — рассказал чиновник. Он пообещал жесткий и быстрый ответ американской стороны на подобное решение.

По словам представителя кабмина, на Украине есть консенсус о том, что граждане против присоединения к РФ. Он подчеркнул, что заявления о том, что они хотят стать российскими гражданами — это неправда.

«Честные референдумы бы показали отрицание идее присоединения. Любые устроенные РФ референдумы не будут справедливыми и честными», — добавил чиновник США.