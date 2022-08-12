Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США отказались признавать присоединение Донбасса к России

Американский чиновник заявил, что США не признают возможного присоединения Донбасса к РФ

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Власти США не признают присоединения Донбасса к России. Об отказе Вашингтона признать результаты возможного референдума заявил высокопоставленный представитель американского правительства, передает РИА Новости.

«Наша разведка видит подтверждение тому, что Россия планирует референдум о присоединении в Херсоне, Запорожье и так называемых Донецкой и Луганской народных республиках», — рассказал чиновник. Он пообещал жесткий и быстрый ответ американской стороны на подобное решение.

По словам представителя кабмина, на Украине есть консенсус о том, что граждане против присоединения к РФ. Он подчеркнул, что заявления о том, что они хотят стать российскими гражданами — это неправда.

«Честные референдумы бы показали отрицание идее присоединения. Любые устроенные РФ референдумы не будут справедливыми и честными», — добавил чиновник США.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
США пообещали новые санкции за вхождение районов Украины в состав России
16-летний сын Мадонны пристрастился к одежде матери
SSD оказались опаснее жестких дисков
Появилось видео нападения на писателя Салмана Рушди
Дети Самойловой и Джигана застряли в лифте в новом особняке
Захарова заявила о формировании «неофашистских государств» в Прибалтике
В России осудили гражданина Украины за контрабанду танковых перископов
Названы сроки окончания строительства Большой кольцевой линии метро в Москве
Подростка затянуло в измельчитель древесины
США отказались признавать присоединение Донбасса к России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.