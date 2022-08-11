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Глава ДНР назвал сроки определения даты референдума

Пушилин заявил, что дату референдума о присоединении к РФ назовут после освобождения ДНР
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал сроки определения даты референдума о присоединении к России. Его слова передает РИА Новости.

По словам Пушилина, на данный момент основные усилия нацелены на освобождение территории ДНР. «Как только она будет освобождена в конституционных границах, мы очень быстро все с вами узнаем дату проведения референдума», — сказал он. Глава республики подчеркнул, что у ДНР уже есть опыт проведения референдума, выборов главы республики и парламента.

Ранее о дате проведения референдума высказался глава Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, он планируется в первой половине осени.

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Марина Совина
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