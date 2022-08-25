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«Ансат» получит лопасти нового поколения

Холдинг «Вертолеты России» разработал лопасти нового поколения для вертолета «Ансат»

Фото: «Вертолеты России»

Холдинг «Вертолеты России» разработал лопасти нового поколения из полимерных композиционных материалов, которые получат легкие многоцелевые вертолеты «Ансат». Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Ростех».

В настоящее время ведутся стендовые сертификационные испытания опытных образцов, изготовленных по новейшей технологии лопастей несущего и рулевого винтов. В конце 2023 года начнутся полеты вертолетов с новыми лопастями, а серийное производство деталей для импортозамещенной версии вертолета планируют начать в 2024 году.

«Разработка наших инженеров должна существенно улучшить летно-технические характеристики вертолета: увеличится скорость набора высоты, скорость полета в крейсерском режиме возрастет на 15 километров в час — до 235 километров в час. Композитными лопастями могут оснащаться не только поставляемые «Ансаты», но и машины, уже находящиеся в эксплуатации — такая возможность сейчас обсуждается», — приводит пресс-служба слова индустриального директора авиационного кластера «Ростеха» Анатолия Сердюкова.

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Новые лопасти являются совместной разработкой опытно-конструкторского бюро Казанского вертолетного завода и Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского. Первый заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» Олег Гуляев отметил, что разработка увеличит максимальный взлетный вес вертолета на 200 килограммов, а также снизит уровень шума, вибрацию и расход топлива. Лопасти получили противообледенительную систему, которая позволит осуществлять полеты в условиях кратковременного обледенения.

В мае генеральный конструктор «ОДК-Климов» Всеволод Елисеев сообщил, что серийное производство турбовальных двигателей ВК-650В для вертолетов «Ансат» и Ка-226Т планируют начать в 2024 году.

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Даниил Иринин
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