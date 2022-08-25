«Ансат» получит лопасти нового поколения

Холдинг «Вертолеты России» разработал лопасти нового поколения для вертолета «Ансат»

Холдинг «Вертолеты России» разработал лопасти нового поколения из полимерных композиционных материалов, которые получат легкие многоцелевые вертолеты «Ансат». Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Ростех».

В настоящее время ведутся стендовые сертификационные испытания опытных образцов, изготовленных по новейшей технологии лопастей несущего и рулевого винтов. В конце 2023 года начнутся полеты вертолетов с новыми лопастями, а серийное производство деталей для импортозамещенной версии вертолета планируют начать в 2024 году.

«Разработка наших инженеров должна существенно улучшить летно-технические характеристики вертолета: увеличится скорость набора высоты, скорость полета в крейсерском режиме возрастет на 15 километров в час — до 235 километров в час. Композитными лопастями могут оснащаться не только поставляемые «Ансаты», но и машины, уже находящиеся в эксплуатации — такая возможность сейчас обсуждается», — приводит пресс-служба слова индустриального директора авиационного кластера «Ростеха» Анатолия Сердюкова.

Новые лопасти являются совместной разработкой опытно-конструкторского бюро Казанского вертолетного завода и Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского. Первый заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» Олег Гуляев отметил, что разработка увеличит максимальный взлетный вес вертолета на 200 килограммов, а также снизит уровень шума, вибрацию и расход топлива. Лопасти получили противообледенительную систему, которая позволит осуществлять полеты в условиях кратковременного обледенения.

В мае генеральный конструктор «ОДК-Климов» Всеволод Елисеев сообщил, что серийное производство турбовальных двигателей ВК-650В для вертолетов «Ансат» и Ка-226Т планируют начать в 2024 году.