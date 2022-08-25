В Ростовской области назвали поджоги вероятной причиной лесных пожаров

Губернатор Ростовской области Голубев допустил, что причиной лесных пожаров стали поджоги

Среди причин природных пожаров в Ростовской области не исключены поджоги. Об этом в эфире «Дон-ТР» заявил губернатор региона Василий Голубев.

«Мы видим, что здесь есть и человеческий фактор. Не исключаем поджоги», — сказал он. Также Голубев допустил, что пожары могли возникнуть из-за высокой температуры и ветра.

Голубев призвал граждан быть внимательными, отметив, что ситуация остается «напряженной и сложной».

Ранее МЧС Ростовской области сообщило о чрезвычайной пожароопасности (5 класс) в регионе. В регионе до 16 октября запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы в лесах, сельскохозяйственных угодьях, на территориях садоводческих, дачных некоммерческих объединений, а также на территориях, прилегающих к жилым домам, иным постройкам. Также запрещено использовать открытой огонь, разводить костры на землях населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения и землях запаса.