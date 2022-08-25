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Цены на газ в Азии взлетели в четыре раза

Цена СПГ в Азии возросла в четыре раза в сравнении с 2021 годом

Фото: Shutterstock

Стоимость самых дорогих азиатских фьючерсов на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в январе 2023 года взлетела 25 августа до 71,3 доллара за один миллион BTU (британских тепловых единиц), или почти до 2560 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные индекса Japan Korea Marker.

Топливо в Азии начало дорожать после сообщения «Газпрома» об остановке поставок по «Северному потоку» до 2 сентября, а также из-за переноса сроков возобновления работы СПГ-терминала американской Freeport LNG. Как пишет ТАСС, цена газа в Азии выросла в четыре раза в сравнении с 2021 годом.

Котировки TTF1! от TradingView

Вместе с тем цена газа в Европе 25 августа превысила 3200 долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта. Евросоюз из-за высоких цен снижает темпы закачки в подземные хранилища.

В Азии не все страны могут себе позволить настолько дорогой СПГ. Цены выросли на фоне острой конкуренции развитых стран, закупающих топливо перед зимним сезоном.

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Платон Щукин
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