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В Нью-Йорке назвали бесчеловечным обращение губернатора Техаса с мигрантами

Власти Нью-Йорка посчитали обращение губернатора Техаса Эббота с мигрантами бесчеловечным

Фото: Marco Bello / Reuters

Комиссар Нью-Йорка по миграционным вопросам Мануэль Кастро посчитал бесчеловечным и «скотским» обращение губернатора Техаса Грега Эббота с мигрантами. Об этом пишет Fox News.

Подобная реакция со стороны Кастро была вызвана инициативой принудительной маркировки мигрантов наручными браслетами со штрих-кодами. «Губернатор Эббот помечает людей штрих-кодами и обращается с ними хуже, чем с людьми, будто они скот», — возмутился комиссар, заявив, что видеть дети с такой отметкой было для него шоком. Он рассказал, что всем желающим покинуть Техас необходимо иметь при себе браслет, чтобы получить билет на автобус в один конец из штата.

Пресс-служба техасского губернатора отреагировала на заявление, назвав браслеты «стандартным протоколом», который требуется для безопасного перемещения людей. Штрих-коды, как сообщается, содержат информацию о мигрантах и добровольное согласие на выезд из штата.

Ранее Эббот обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести режим чрезвычайной ситуации из-за большого количества нелегальных мигрантов в Техасе. Он отметил, что власти не могут обеспечить беженцев всем необходимым.

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Варвара Кузьмина
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