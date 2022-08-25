В Минске планирующий ехать на Украину наемник заключен под стражу

Следственный комитет Белоруссии расследует уголовное дело в отношении наемника из Минска

В Белоруссии продолжаются поиски и аресты тех, кто собрался ехать воевать на Украину в качестве наемника. На данный момент расследуется уголовное дело в отношении потенциального наемника из Минска. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) Белоруссии.

По данным ведомства, мужчина являлся активным пользователем различных «деструктивных» Telegram-каналов. Там он «поддался влиянию ложной информации о проводимой спецоперации в Украине». После этого, уточняет СК, мятежник решил принять участие в вооруженном конфликте на территории Украины.

При этом задержанный рассказывал, что еще во время службы в Вооруженных Силах Белоруссии хорошо освоил навыки стрельбы и готов к выполнению самых радикальных задач.

В Следственном комитете также подчеркнули, что наемничество в Белоруссии является уголовно наказуемым деянием.

Ранее суд ДНР приговорил к смертной казни воевавших на стороне Украины иностранных наемников. Среди них были 48-летний британец Шон Пиннер и его 28-летний соотечественника Эйден Аслин, а также 21-летней марокканец Саадун Брагим. Иностранцев признали виновными в наемничестве, насильственном захвате власти, а также совершении преступления группой лиц.

