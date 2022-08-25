Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Минске планирующий ехать на Украину наемник заключен под стражу

Следственный комитет Белоруссии расследует уголовное дело в отношении наемника из Минска

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Белоруссии продолжаются поиски и аресты тех, кто собрался ехать воевать на Украину в качестве наемника. На данный момент расследуется уголовное дело в отношении потенциального наемника из Минска. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) Белоруссии.

По данным ведомства, мужчина являлся активным пользователем различных «деструктивных» Telegram-каналов. Там он «поддался влиянию ложной информации о проводимой спецоперации в Украине». После этого, уточняет СК, мятежник решил принять участие в вооруженном конфликте на территории Украины.

При этом задержанный рассказывал, что еще во время службы в Вооруженных Силах Белоруссии хорошо освоил навыки стрельбы и готов к выполнению самых радикальных задач.

В Следственном комитете также подчеркнули, что наемничество в Белоруссии является уголовно наказуемым деянием.

Ранее суд ДНР приговорил к смертной казни воевавших на стороне Украины иностранных наемников. Среди них были 48-летний британец Шон Пиннер и его 28-летний соотечественника Эйден Аслин, а также 21-летней марокканец Саадун Брагим. Иностранцев признали виновными в наемничестве, насильственном захвате власти, а также совершении преступления группой лиц.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Антоненко
Обсудить
Последние новости
В Совфеде высказались о возможном перевороте на Украине
Оценена зависимость России от импортных семян
В Минске планирующий ехать на Украину наемник заключен под стражу
Назван способ сэкономить на ремонте
Власти России объяснили отказ от импортозамещения в «кукурузнике»
Татьяна Тарасова уехала в США
Умер режиссер и мультипликатор Джеральд Поттертон
Бывших сотрудников МВД отправили в колонию за вымогательство миллиона рублей
Названа особенность российской «Малки»
В Германии предложили выдавать визы россиянам в обмен на осуждение спецоперации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.