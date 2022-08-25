В России заявили о скрываемом США объеме средств для ядерного оружия

Белоусов: США обладают большими средствами для ядерного оружия, чем предписано

США обладают большими средствами для использования ядерного оружия, чем предписано Договором о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы делегации России на конференции ДНЯО Андрей Белоусов. Его слова о скрываемом объеме средств приводит РИА Новости.

По его утверждению, США ранее сообщали, что часть стратегических бомбардировщиков и пусковых установок на подводных ракетоносцах была переоборудована и не может теперь запускать ядерное вооружение. Однако подтверждение этому Россия не имеет.

Белоусов добавил, что такое превышение средств позволяет американцам в кратчайшие сроки нарастить потенциал стратегических ядерных сил на 1,2 тысячи боезарядов.

Ранее заместитель госсекретаря США Бонни Дженкинс сообщил, что диалог с Россией по выработке соглашения о замене договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — 3) продолжится, «когда позволит ситуация».