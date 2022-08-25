В Германии предложили выдавать визы россиянам в обмен на осуждение спецоперации

Немецкий дипломат Ишингер предложил выдавать россиянам визы в ЕС в обмен на осуждение СВО

Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер предложил выдавать российским туристам шенгенские визы в обмен на осуждение специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет Handelsblatt.

По мнению Ишингера, российские туристы должны поставить галочку в заявлении на визу в ЕС с содержанием, что они «не поддерживают российскую агрессивную войну против независимой Украины в нарушение международного права». При этом «гнев» россиян в случае «преследования» подписавших подобное заявление на шенген будет направлен «минимум в такой же степени против России, как и против Запада».

«Можно попытаться переиграть карту так, чтобы направить гнев путешественников больше на российские пограничные и полицейские власти, чем на страны ЕС», — объяснил инициативу Ишингер.

Дипломат объяснил, что общий визовый запрет, вероятно, будет с политико-стратегической точки зрения «выстрелом в собственное западное колено». Тем не менее он не намерен позволять россиянам проводить «счастливые каникулы в Средиземном море» во время боевых действий в Донбассе.

Ранее в августе глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил о том, что россияне, намеревающиеся пересечь границу Литвы, для допуска в страны Прибалтики должны будут высказаться против проведения Россией специальной военной операции на Украине и признать Крым украинским.