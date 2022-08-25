Пушилин и Кириенко передали партию дронов в донецкий учебный центр

Пушилин и Кириенко передали 86 беспилотников от ОНФ донецкому учебному центру имени Жоги

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин и замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко передали 86 беспилотников учебному центру по управлению БПЛА имени Владимира Жоги. Об этом Пушилин сообщил в своем Telegram-канале.

Дроны были переданы от Общероссийского народного фронта.

19 августа на форуме «Армия-2022» впервые представили российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Одуванчик». Аппарат можно использовать в условиях сильных порывов ветра, сообщил заместитель гендиректора по развитию научно-производственной компании «Атри» Руслан Ляпин. «Это [дрон, разработанный] в рамках импортозамещения китайских беспилотников серии Mavic. Квадрокоптерного исполнения и соосного исполнения. Предназначен для мониторинга наземной, морской поверхности, определения объектов (...) Применять можно с рук, можно с направляющих с пиропатроном. Из-под крон деревьев», — сказал Ляпин.