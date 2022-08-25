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Британцы начали массово отказываться от беженцев с Украины

Daily Mail: четверть британцев, принявших украинских беженцев, намерена отказаться от них

Фото: Hannah McKay / Reuters

Четверть британских семей, участвующих в программе по размещению украинских беженцев, планируют отказаться от участия в ближайшие недели из-за кризиса стоимости жизни. Об этом стало известно газете Daily Mail.

Такое решение британцы принимают на фоне роста инфляции и счетов за электроэнергию. Кроме того, правительство задерживает ежемесячные выплаты в размере 350 фунтов стерлингов, а также отказывается увеличить субсидии до 700 фунтов стерлингов.

При этом 70 процентов принимающих беженцев британцев заявляют, что кризис стоимости жизни оставляет их без средств к существованию.

Ранее стало известно, что беженцы с Украины столкнулись с тяжелыми жилищными условиями в Британии. По данным The Independent, из-за несогласия некоторых арендодателей на проживание большого количества человек украинцам приходится покидать дома своих родственников и регистрироваться в качестве бездомных в местных органах власти. Кроме того, тысячи украинцев вынуждены занимать жилые помещениям, рассчитанные на одного человека.

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Марина Совина
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