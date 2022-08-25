Китайский суд оставил в силе приговор к смертной казни гражданина США

Китайский суд отклонил апелляцию гражданина США, оставив в силе приговор к смертной казни

Народный суд высшей ступени восточной китайской провинции Чжэцзян отклонил апелляцию гражданина США Шадида Абдулматина, убившего свою девушку, и оставил в силе приговор к смертной казни, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Американец в 2019 году познакомился с китаянкой по фамилии Чэнь. Он обманул девушку, рассказав, что не женат, и они стали встречаться. В мае 2021 года Чэнь много раз предлагала Абдулматину завершить отношения, однако он не соглашался и угрожал ей.

14 июня 2021 года американец дождался девушку возле одной из автобусных остановок города Нинбо и нанес ей несколько ударов в шею и лицо, девушка скончалась на месте. Суд счел убийство умышленным и особо жестоким.

«Народный суд высшей ступени провинции Чжэцзян рассмотрел дело на открытых слушаниях и постановил, что факты, приведенные Народным судом средней ступени Нинбо, были достаточно четкими, доказательства подлинными и достаточными, преступление было верно квалифицировано, мера наказания соответствует преступлению, а судебный процесс был законным», — сообщает телевидение.

Дело было передано в Верховный народный суд на утверждение.

Ранее суд в китайской провинции Чжэцзян рассмотрел дело должника, обвиняемого в отравлении жены, с которой он пробыл в браке два месяца, ради многомиллионной страховки. Мужчина по фамилии Дай убедил возлюбленную по фамилии Ван приобрести страховку за два миллиона юаней (23,1 миллиона рублей). Страховка должна была быть выплачена ее отцу. В июле они поженились, и через четыре дня после свадьбы новоиспеченный муж изменил имя бенефициара на свое.