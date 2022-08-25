Названы склонные к конспирологии и теориям заговора люди

Current Opinion in Psychology: нарциссы склонны к теориям заговора из-за паранойи

Группа ученых из Кентского университета, Польской академии наук и Кембриджского университета выяснили, почему нарциссы более склонны к конспирологическому мышлению и вере в теории заговора, чем другие люди. В статье, опубликованной в журнале Current Opinion in Psychology, авторы называют определенные психологические особенности, чаще встречающиеся у людей с нарциссическими чертами личности.

В сообществе психологов считается общепринятым, что нарциссы придерживаются убеждений о собственном превосходстве и полагают, что у них есть привилегии, которые ставят их выше обычных людей. Для них характерны три специфические черты: невротизм, антагонизм и агентная экстраверсия. Авторы новой работы утверждают, что именно эти три свойства способствуют конспирологическому мышлению.

Невротизм определяется как склонность к эмоциональной и иррациональной реакции на информацию, что связано с чувством низкой самооценки, стыда, проблемами в отношениях и паранойей. Под антагонизмом подразумевается агрессия к другим людям и их точке зрения в целях получить и сохранить контроль над людьми или событиями. Наконец, агентная экстраверсия выражается в напористом поведении и, как правило, сочетается с уверенностью в себе и способностью очаровывать.

Как полагают исследователи, паранойя, характерная для нарциссов, способствует принятию теорий заговора, а необходимость в ощущении контроля становится наиболее острой в сложные времена с большим уровнем неопределенности, например, при пандемии. Нарциссы готовы ухватиться даже за самые диковинные заявления, если они заставляют их чувствовать, что они все еще как-то контролируют свою жизнь. Антагонизм же позволяет отвергнуть чужие аргументы, даже самые обоснованные, в целях самозащиты. В то же время эта черта уменьшает склонность к когнитивным размышлениям, что делает людей более доверчивыми и наивными.

Психологи также выделяют коллективный нарциссизм, который выражается в убеждении, что некая группа людей является исключительной и заслуживает особого отношения. В результате в этой группе растут убеждения о злонамеренных действиях в других группах, вера в антинаучные теории заговора (глобального потепления не существует, вакцины вредны, коронавирус не опасен), а также отрицание собственных недостатков. Например, показано, что случаи национального нарциссизма в США, Великобритании и других странах способствовали инфодемии — распространению дезинформации о пандемии COVID-19.

Ранее психологи продемонстрировали, что черты, включенные в Большую пятерку, в наименьшей степени связаны с конспирологическим мышлением. К ним относятся: экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, эмоциональная стабильность (противоположность невротизму) и открытость опыту, что связано с высоким интеллектом, склонностью к творчеству и любознательностью.