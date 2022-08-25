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В России выявили максимальное с 13 марта число случаев коронавируса

В России за сутки выявили 43 919 случаев коронавируса, выздоровели 30 775, умер 71 человек

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 43 919 случаев заражения коронавирусом — это максимум с 13 марта. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 19 265 521. Об этом в четверг, 25 августа, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число зафиксированных случаев составило 40 231.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (8874), в Петербурге (4423) и Московской области (2958) Меньше всего — в Ненецком округе (9 случаев), Чечне (11 случаев) и в Ингушетии (27 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 3936. За этот же период 30 775 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 18 401 387.

За сутки умер 71 пациент с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 383 829 человек.

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Анастасия Шейкина
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